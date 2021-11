Inclusion financière: le Cesag pionnier dans la régulation et l'intégration des couches vulnérables, à travers le développement endogène.

Dans le but d'inclure financièrement les couches qui ne peuvent généralement accéder aux institutions financières classiques le CESAG a organisé ces 17 et 18 novembre 2021 dans ses locaux la 2ème édition des Journées de Recherche sur l'Inclusion financière (JRI) sur le thème "Inclusion financière, Crises et Développement endogène en Afrique". La manifestation s’est déroulée en présence du Dr. Adama DIAW, Président du Conseil Scientifique et Pédagogique (CSP) du CESAG et Président du Comité Scientifique des JRI, en collaboration avec le Ministère de la microfinance de l'économie sociale et solidaire l’African School of Economics (ASE), l’ONG Aflatoun International spécialisée dans l’éducation sociale et financière des enfants et Développement international Desjardins (DID), acteur canadien internationalement reconnu dans la promotion des services financiers et de l’éducation financière auprès des populations défavorisées.



Une occasion pour le Représentant du Directeur National de la BCEAO pour le Sénégal, Monsieur jean joachim sene, de se prononcer sur leurs actions que la Banque a mis en exergue en pleine pandémie de covid 19, pour assurer la résilience du système financier.



Dans la même lancée Madame Astou Lô Ndiaye, conseiller technique et représentant Madame le Ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire s'est également prononcée sur le rôle du Ministère de la microfinance pour cette journée aussi importante qu'est l'inclusion financière.



Une journée aussi qui lui a permis de revenir sur les innovations financières et technologiques probantes à travers la microfinance islamique.