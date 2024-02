Inclusion financière dans le transport: OFMS et AFTU valident le e-Ticket

Dans sa mission de faciliter les échanges financiers de manière simple, accessible et inclusive, partout au profit de chacun, Orange Money vise à étendre son champ d’intervention. C’est dans le cadre de cette mission que Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) et l’Association de Financement des professionnels du Transport Urbain (AFTU) ont initié, ce 28 février, un partenariat, visant à accélérer l'inclusion financière au Sénégal, en particulier pour les utilisateurs des services de transport urbain. Il s’agira de leur permettre de payer leur ticket de transport avec l’utilisation des services digitaux entre autres services connexes. Ce partenariat stratégique permettra également de combiner les forces et les compétences respectives d'OFMS, d'AFTU, ainsi que ses entreprises affiliées, notamment MECTRANS, TRANSVIE et CAPTRANS afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs des services de transport urbain avec des solutions simplifiées.



Dans cette collaboration, l’AFTU avec sa flotte de plus de 2000 minibus, répartis dans 72 lignes de transport avec une capacité de 1 300 000 passagers par jour entend renouveler son parc avec quelque 400 nouveaux minibus.