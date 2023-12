Incendie à l’immeuble Keur Jaraaf (Point E): Feu maîtrisé, pas de pertes humaines, mais une enquête ouverte…

Plus de peur que de mal après l’incendie qui s’est déclaré ce matin au sous-sol de l’immeuble « Keur Jaraaf » sis au Point E. Quelques minutes après que les éléments des sapeurs-pompiers se sont déployés sur le terrain, le feu a été maîtrisé. Aucune perte humaine n’a été enregistrée. Par contre, une voiture sur place a été partiellement calcinée.







« Nous avons été alertés vers 10h pour nous faire part d’un incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble qu’on appelle communément (Immeuble Jaraaf) qui abrite pas mal de services. Aussitôt interpellés, les sapeurs se sont deportés en un temps record pour venir à bout de ce feu. c’est un feu de sous-sol. Mais plus de peur que de mal. Par rapport aux dégâts, il y a un véhicule partiellement endommagé » a déclaré le préfet de Dakar-plateau, Djiby Diallo qui annonce l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de l’incendie.











Cheikh S. FALL