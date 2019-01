Inauguration du pont de Faraféni : Macky Sall félicite Barrow « pour son leadership »

« Toutes les grandes œuvres habitent les lieux du rêve », a déclaré le président de la République du Sénégal, ce lundi, à l’occasion de l’inauguration du pont de Farafégné, en présence de son homologue gambien Adama Barrow.



M. Barrow a été félicité par Macky Sall « pour son leadership et son engagement résolu ». Le numéro un sénégalais a mis l’accent sur « ces liens qui font que chaque Gambien est chez lui au Sénégal et chaque Sénégalais chez lui en Gambie ».

« Le chef de l’Etat, qui s’est réjoui de « l’esprit de fraternité», a aussi félicité le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui ont apporté un précieux soutien pour la réalisation de cette infrastructure.

Macky Sall a paré de vertus le président de la BAD. Institution qui est devenue « plus qu’un partenaire au développement…un véritable allié » pour l’édification d’infrastructures lourdes, comme le Train express régional.

Le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, son homologue gambien et la compagnie sénégambienne qui ont réalisé cette œuvre, ont aussi été remerciés par le président de la République du Sénégal.



De l’avis du président Sall, ce pont « facilite l’interconnexion du réseau routier de nos pays et renforce la cohésion entre nos peuples ». Il a souligné le rôle que joue l’œuvre pour l’intégration de la sous-région.

C’est ainsi qu’il a appelé les deux peuples à relever « le défi de la maintenance, de la sécurité et de la sûreté ».