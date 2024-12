Inauguration du Mémorial de Lat Dior: " Partout sur cette terre d'Afrique, ce monument commémoratif aurait pu trouver sa place, mais nulle part mieux qu'à Thiès, il ne pouvait être érigé"( PR Diomaye)

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé ce jeudi 12 décembre à Thiès le Mémorial de Lat Dior Diop. À cette occasion, il a salué l'initiative du conseil municipal de la ville de Thiès, avec à sa tête le maire, Babacar Diop, d'avoir érigé ce magnifique monument à la mémoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, " figure centrale de notre panthéon national", a-t-il fait remarquer. " Le Damel du Cayor a tenu tête à la France coloniale durant plus d'un quart de siècle. Il a accompli cet exploit avec des moyens techniques et militaires relativement limités[...]. Partout sur cette terre d'Afrique, ce monument commémoratif aurait pu trouver sa place, mais nulle part mieux qu'à Thiès, il ne pouvait être érigé", a déclaré le chef de l'État. Il a ajouté que " l'école doit s'emparer de cette mémoire", en vue de faire de la jeunesse sénégalaise les futurs bâtisseurs d'une nation souveraine et ouverte aux idéaux des valeurs panafricaines". " Le parrainage de nos rues, de nos places publiques, nos infrastructures sportives et culturelles, de nos écoles et édifices publics et privés, est appelé à davantage puiser ces noms dans ce patrimoine partagé, ce socle de référence collectif...".

À noter que le Mémorial de Lat Dior est une statue en bronze avec 2,65 mètres de hauteur. Les autres caractéristiques sont les suivantes : Longueur : 2,67 m, largeur : 1,10m, écart entre les pattes arrière du cheval : 0,60 m, écart entre les pattes arrière et avant : 1.23 m etc...