Inauguration de la maison du Saes à Thiès- Le syndicat campe sur ses positions et réclame la " réversion des pensions" aux veuves

Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur( SAES) vient de procéder à l'ouverture de sa toute nouvelle maison dans la cité du rail. La cérémonie qui a été présidée par le ministre de l'enseignement supérieur, a été une occasion pour ledit syndicat de rappeler les urgences. " Nous sommes ouverts au dialogue et nous attendons que la déclaration soit suivie. Le Saes est un syndicat d'anticipation et de propositions. Nous avons alerté plusieurs fois et je pense qu'on a été entendu d'après ce que le ministre a dit et on espère que dans les prochains jours qu'il va appeler au dialogue. Que la question qui a été posée sur la table du conseil des ministres et celle du décret, ces questions soient résolues. Nous venons de sortir d'une instance nationale qui est le secrétariat national qui a pris une décision forte. Nous attendons en début de semaine que sur cette question qu'il puisse y avoir des avancées...Nous aurions souhaité qu'il n' ait pas de lutte et que tous les problèmes soient résolus en amont", a déclaré le secrétaire général du Saes, David Célestin Faye.



Face aux journalistes, M. Faye a poursuivi " Nous sommes un syndicat qui a alerté sur différents problèmes et en particulier celui du décret concernant la "réversion des pensions" aux veuves. Nous avons eu une rencontre hier avec les autorités et nous attendons lundi d'avoir les conclusions de cette rencontre[...], nous sommes attentifs à la décision qui va être prise. L'instance qui est la conférence des sections a donné des orientations fortes que nous serons obligées de respecter", a-t-il ajouté.