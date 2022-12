Inauguration de la grande mosquée de Thiangaye, son village natal, le Maire Mbaye réunit toute la oumma Musulmane du Sénégal

Ce vendredi 23 décembre 2022 à Ngoundiane, le maire MBaye Dione et la communauté musulmane du Sénégal ont inauguré la grande mosquée qu’il a personnellement construite à Thiangaye, son village natal. À cette occasion, le maire Mbaye Dione a réussi la prouesse de réunir de hauts dignitaires de toutes les grandes confréries musulmanes du Sénégal pour célébrer l’Islam. En effet, parmi ces hautes autorités, nous pouvons citer Serigne Moustapha Mbacké Lakram qui représentait, son ami le Khalife général des Mourides et qui a dirigé la prière d’ouverture. À ses côtés, d’autres hauts dignitaires sont venus de Touba dont Serigne Sidy Mbacké Ibn Serigne Abdoû Khadre Mbacké, Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké, neveu du Khalife Général, Serigne Khadim Mbacké jeune frère de Serigne Cheikh Bambaly. La confrérie Tidiane étaient fortement représentée par Serigne Sidy Ahmed Sy et son frère Mame Alpha Sy, fils de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le représentant du khalife général de Thiénaba, le représentant de l’imam Cheikh Tidiane Cissé de Médina Baye à Kaolack et de Madame Oumou Salamata Tall, représentant la famille Omarienne. Il y avait également à cette rencontre, El Hadji Sidya Dramé, président des Imams et Oulémas Mandingues venu de la Casamance, sans oublier Serigne Bouna Kounta qui représentait la famille khadriya de Ndiassane.

En plus des autorités religieuses, étaient également présentes des autorités politiques et administratives dont le Médiateur de la République le Magistrat Demba Kandji, Ababacar Wade, sous préfet de Thiénaba, Ameth Dièye, Maire de Touba Toul, Alassane Baye Mbaye, Maire de Porokhane, des représentants des Maires du Département de Thiès, plusieurs hommes d’affaires et dirigeants de société...