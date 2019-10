Inauguration : Le centre de Guéréo baptisé du nom de l’ancien ministre des Sports, Youssoupha Ndiaye

Le centre d’excellence de Guéréo a été baptisé ce dimanche du nom de l’ancien ministre des Sports, Youssoupha Ndiaye. Les autorités sportives ont voulu installer à terme l'ex-président de l’Union sportive goréenne (1986-2002), comme le symbole du nouveau projet de développement du sport.



L’actuel ministre des Sports, Matar Ba, le président de la CAF, Ahmad Ahmad et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor ont assisté au baptême du centre technique pour le développement du football sénégalais et africain, situé dans la région de Thiès, département de Sindia. Ce dernier s'appelait auparavant Guéréo.



Tout le monde s’est dit « heureux qu'un centre technique pour le développement du football porte le nom de son fondateur, Youssoupha Ndiaye », ancien vice-président de la Fédération sénégalaise de football (1980-1984). Le président de la CAF s’était engagé à participer à la réhabilitation du centre bâti sur une superficie de 20 ha et en faire un lieu de regroupement pour les sélections nationales. Le centre d’excellence regorge de terrains de football, dispose d’une salle de musculation, de massage, de restauration, des salles de cours et un bâtiment qui sert de logement.