"Il m'a demandé de sucer ses tétons" : Dans l'enfer des daaras, le calvaire des disciples du marabout prédateur en cavale Serigne I . Touré

Derrière les murs d’un daara censé incarner la lumière divine, une sombre réalité d’abus systématiques se dévoile. Quatre voix, brisées mais déterminées, ont osé briser le silence étouffant imposé par un homme de Dieu devenu prédateur. Leurs témoignages accablants, publiés dans L’Observateur, tracent le parcours monstrueux de Serigne I. Touré, marabout activement recherché par la brigade des mœurs de Dakar pour "viol, pédophilie, acte contre nature et détournement de mineurs".



Le Piège de la Foi



Confier son enfant à un marabout pour qu’il étudie le Coran est un acte de foi courant au Sénégal. Pour M.A.G., S.B., O.M.G. et A.S., ce geste parental les a jetés dans les griffes d’un prédateur méthodique. Âgés de 11 à 15 ans à l’époque des faits, ils décrivent tous, dans L’Observateur, un scénario glaçantment similaire : l’accueil bienveillant, la promesse de soutien spirituel et scolaire, l’invitation à intégrer le daara ou la demeure privée du marabout à la cité Soprim ou à Noflaye, puis… le basculement dans l’horreur.



Le Modus Operandi de l’Innommable



Les récits concordent sur les méthodes de Serigne I. Touré, détaillées



1. Le Chantage au Sacré : "Il m’a demandé si j’étais capable de garder un secret. Car, il est disposé à me gratifier de merveilles que les autres jeunes de ma génération n’auront pas la chance d’avoir", raconte M.A.G., alors âgé de 15 ans. La promesse de connaissances secrètes ou de bénédictions exceptionnelles est systématiquement utilisée comme appât.

2. L’Emprise Psychologique : S.B. décrit avoir été drogué à son insu : "Il a fait des prières sur un liquide et m'a servi à boire. C'est à partir de là que j'ai perdu la raison. Je lui obéissais au doigt et à l'œil." La manipulation est renforcée par l’aura religieuse et l’autorité absolue du marabout.

3. L’Escalade de l’Abus : Les agressions commencent souvent par des massages ou des contacts "subtils" sous prétexte de soins ou de rituels, comme le rapporte O.M.G. : "alors que je le massais, je sentais qu'il baladait subtilement sa main sur mon corps". Puis viennent les demandes explicites d’actes sexuels, présentés comme le "prix" à payer pour les prières ou la réussite promise.

4. La Violence et la Répétition :Les viols, sodomies et fellations forcées deviennent rapidement une routine. "C'était devenu répétitif. Pire, il avait joint à ses actes contre nature, d'autres disciples... pour des parties à deux ou à trois", témoigne M.A.G., encore traumatisé.

5. L’Isolement et l’Emprisonnement : O.M.G., après une tentative de fuite, se retrouve "quasiment assigné à résidence" chez le marabout à Soprim : "Régulièrement, il couchait avec moi". Les sorties champêtres à Noflaye servaient aussi de cadre à des "parties à plusieurs".





Le Cauchemar au Quotidien



Les mots des victimes, rapportés par L’Observateur, sont un cri de douleur et de révolte :



M.A.G. : "Il m'a entraîné dans son vice... J'avais à peine 15 ans... J'en suis encore traumatisé." Il décrit des scènes de viol collectif.

S.B. :"Je suis devenu son objet sexuel. Ma vie était devenue un cauchemar." Il a erré à travers le pays, cherchant désespérément des prières pour se libérer de ce "vice abject".

O.M.G. : "J'étais un élève très brillant...". Victime dès 13 ans, il décrit la ruse du marabout et les parties organisées avec un chambellan complice, Al. C’est un message WhatsApp compromettant de ce dernier, vu par sa tante, qui a mis fin à son calvaire.

A.S. : Plus sobre mais tout aussi accablant : "A deux ou trois reprises, il a abusé de moi...". Il rejoint la plainte collective pour "éviter que d'autres innocents ne connaissent le même supplice".



Machine Judiciaire en Marche



Face à l’ampleur et la convergence des témoignages publiés par L’Observateur, le collectif de victimes a saisi le procureur de la République. Réagissant avec célérité, ce dernier a transmis le dossier à la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine de Dakar par un "soit-transmis", ordonnant une enquête approfondie et l’éventuelle arrestation de Serigne I. Touré. Le marabout est activement recherché.