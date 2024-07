Idrissa Seck témoigne sur Baba Diao : « Il a toujours été une référence pour nous Thiessois… »

C’était un grand frère, un homme pétri de valeur que le Sénégal a perdu selon le président du parti Rewmi Idrissa Seck. Plusieurs personnalités se sont déplacées ce jeudi pour assister à la levée du corps du défunt homme d’affaires Baba Diao sur qui les témoignages ont été unanimes. L’ancien premier ministre Idrissa Seck n’a pas oublié les actes de bonne volonté que le capitaine d’industrie, Baba Diao a posés au bénéfice des plus démunies. « Il a toujours été une référence pour nous en tant que jeunes Thiessois. C’est quelqu’un qui est resté humble et effacé jusqu’à son dernier souffle. Le Sénégal ne l’oubliera jamais » a témoigné l’ancien président du conseil économique, social et environnemental.