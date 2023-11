Ibrahima Diop au ministre Moustapha Bâ : « Votre budget ne fait pas 7.000 milliards »

D’après le député de la diaspora, le problème du budget qui est à 7003 milliards de francs CFA pour l’année 2024, « c’est la sincérité ». « Vous avez la maladie des chiffres. Mais les sénégalais sont très fatigués. Le budget ne fait pas 7000 milliards car, les ressources de trésorerie n’en font pas partie et avez inclus plus de 2.000 milliards dans le budget », s’offusque Ibrahima Diop en dénonçant la manière dont le budget a été bâti et réparti. Le député de la diaspora s’exprimait ce jeudi lors de l’examen du projet de budget du ministère des finances et du budget.