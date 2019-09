Ibou Diallo Sadio, Maire de Djibanar : "L'intégrité territoriale est du ressort de l'État pas de la population. C'est l'État qui doit sécuriser et protéger ses frontières. Il y a une circulation d'armes dans ce département qu'il faut dénoncer"

Le maire de Djibanar, Ibou Diallo Sadio, est très inquiet de la recrudescence du vol de bétail dans le Balantacounda et plus précisément dans sa commune, Djibanar (département de Goudomp, région de Sédhiou). "Le vol de bétail et des braquages de personnes sont devenus des inquiétudes dans le Balantacounda. Ce sont des personnes lourdement armées qui viennent arracher le bétail. Au delà du vol, il s'en suit des morts d'homme lorsqu'il y a réaction. C'est ce qui est inquiétant. L'intégrité territoriale est du ressort de l'État pas de la population. C'est l'État qui doit sécuriser et protéger ses frontières. Nous sommes dans un pays qui a les moyens de sa politique de défense et de sécurité. Les autorités doivent prendre en charge cette affaire. Elles ne doivent pas penser qu'il y a accalmie pour baisser la garde. Nous avons le mal vivre dans ce département. Nous sommes hantés. Il y a une circulation d'armes dans ce département qu'il faut dénoncer..."