ITV - SERIGNE MBAYE LONGHOR : « Non ! Sonko ne fera pas meeting à Mbacké… Qu’il arrête d’offenser Touba en traitant ses jeunes de Khalifs, ses cotisations d’adiya et ses meetings de magal ! »

Dakaarctu : Pourquoi jugez-vous urgent de parler alors que vous étiez en retrait depuis un bon moment ?

Serigne Mbaye Longhor : J’ai parfois l’obligation de parler. Les choses, lorsqu’elles deviennent graves et dangereuses, m’obligent à sortir de mon silence. Je suis mouride petit-fils d’un compagnon de Serigne Touba. Serigne Modou Matar Mbaye, qui est le père de mon père, était le seul qui accompagnait Serigne Touba dans la forêt et en son temps, cela faisait beaucoup de bruit. Il a été pendant plusieurs années son muezzin. Un jour, alors que je faisais balayer les artères de Touba, Serigne Saliou Mbacké m’a appris que c’est mon grand-père qui s’était, le premier, adonné à des activités d’investissement humain dans la cité religieuse. Par conséquent, je ne peux pas me taire quand je sens, qu’à cause de la politique, on manque de respect au Khalife de Touba. Je ne peux pas l’accepter. Et je m’adresse à Sonko Ousmane.

Dakaractu : Et c’est pour lui dire quoi exactement ?

C’est pour lui dire qu’il ne peut pas venir à Mbacké tenir un meeting, comme je l’ai entendu dire. Il ne peut pas le faire. En tout cas, pas à pareil moment. Je crois qu’il a un précédent qu’il doit d’abord régler. Il ne peut, il y’a juste deux semaines, dire qu’il ne peut pas accéder depuis 05 mois à Serigne Mountakha Mbacké, offenser le Khalife de la sorte et se permettre de venir à moins de 07 kilomètres de lui, perturber sa tranquillité. Ce n’est pas raisonnable ! Nous ne lui permettrons pas de tenir ce meeting. Qu’il se le tienne pour dit ! Il a manqué de respect au Khalife en balançant des inepties gratuites et effrontées. Tant qu’il reste chez lui, on peut souffrir en silence de son manque d’éducation. Mais s’il se met maintenant à venir nous taquiner, nous allons lui montrer que nous ne laissons pas faire.

Dakaractu : Seulement, il ne tient pas son meeting à Touba mais à Mbacké !

Et vous pensez que Touba et Mbacké font deux villes différentes ? Laissez-moi vous rappeler que Mbacké appartient à Mame Balla Mbacké. Maman Marame avait quitté le Fouta pour venir présenter ses condoléances à Mame Malamine Sarr. C’est ce qui se passe aujourd’hui qui avait détruit le Baol en son temps. Des chefs religieux, descendants de « Sokhna » étaient bâillonnés par des gens comme Sonko et ses ouailles. C’est après cela que Mbacké a été offerte à Mame Balla. S’il ne le savait pas, il peut désormais l’apprendre. Mbacké porte le nom de Serigne Touba. Il n’y a aucune différence. Pire, il choisit le mois de Rajab, moment où tous les yeux sont braqués à Touba pour venir créer des tensions. Ma position résulte du principe qu’il faut protéger nos khalifes généraux.

Dakaractu : N’avez-vous pas une position politique contre Sonko ?

Nullement pas ! C’est un combat de principe que je partage avec des dignitaires Mourides et Baayfaal de Touba, de Darou Salam, de Taïf etc… Eux comme moi avons compris le jeu de Ousmane Sonko. Nous avons senti le travail qu’il abat à désacraliser nos confréries et surtout la confrérie mouride . Étudiez bien son vocabulaire ! Il dit aux jeunes qui le soutiennent qu’ils sont tous des Khalifes. Il leur fait digérer que son meeting à Touba est un magal. Il leur demande d’attendre ses ndigëls et considère leurs participations financières comme des aadiyas. Il se fait appeler Sonko le Saint. Vous voyez comment il est en train de banaliser le Mouridisme ? Et face à ces agissements, nous ne pouvons pas rester les bras croisés.

Dakaractu : Et maintenant, vous allez faire quoi exactement ?

Nous allons lui barrer la route. Il ne mettra pas les pieds ici. Il n’est pas question de le laisser venir narguer le Khalife et nous manquer de respect. Nous interpellons le ministre de l’intérieur et le préfet de Mbacké. Ils sont avertis et ils peuvent déjà se considérer responsables de tout ce qui se passera. Je signale aussi que notre engagement ne procède d’aucun ndigël. C’est une résolution que nous avons prise entre chefs religieux et disciples mourides. Ousmane Sonko veut créer une révolution à partir de la rue. C’est un fossoyeur de la République. Il n’a rien d’un républicain.

Dakaractu : Votre dernier mot !

Juste rappeler et me réjouir d’une chose : ce pays de Serigne Touba et de tous les érudits de l’Islam ne peut pas être détruit par une personne comme Ousmane Sonko. Après la colonisation, sous le motif de la laïcité, les religieux étaient écartés de la politique. Aujourd’hui, Sonko veut les humilier. Il

apprendra à ses dépens que c’est impossible...