ITALIE - Le Gamou de Treviso 2018 en hommage à Serigne Babacar Sy a vécu! Le symbolique de la foi dans la résilience et dans l’engagement pour un monde meilleur

Treviso a vécu dans l’ambiance du gamou annuel à l’honneur du Prophète (Psl). Cette nuit dédiée à Serigne Babacar Sy est d’autant plus solennelle qu’elle a réuni, pour cette année, l’ensemble des représentants des confréries du Sénégal et d’ailleurs dans un moment de communion, particulièrement émouvant. En effet des prières ont été dédiées aux vénérés disparus cette année au Sénégal. Il s’agit de Serigne Cheikh Tidiane Sy, Serigne Abdou Aziz Sy, Serigne Maodo Touré, Serigne Moustapha Sy Cissé, Serigne Sidy Moctar Mbacké, Serigne Ibrahima Niasse et Sokhna Fatou Sy Mansour, sans oublier Idrissa Diène, le Sénégalais qui a été froidement abattu à Firenze.



Ainsi, le présidium a accueilli d’éminents invités parmi lesquels la délégation officielle, représentée par le ministre de la Pêche Monsieur Oumar Guèye, accompagné de Monsieur Mansour Sy ancien Ministre, de Abdou Mbow vice-président à l’Assemblée Nationale, de Monsieur Lamine Diouf du Conseil économique social et environnemental, du Consul Général à Milan et du représentant de l’Ambassadeur du Sénégal en Italie Monsieur Malick Wade et Idrissa Sene, consul du Senegal à Napple..



Ils ont partagé entre connaissances religieuses et ferveur spirituelle (Tawhid) avec les représentants de la grande famille de Tivaouane. Des échanges autour de la richesse cultuelle et culturelle de la Tidjanya en particulier, tenus haut par Serigne Mansour Sy Dabagh et Serigne Mansour Sy Djamil entre autres, ont permis de toucher un public diversifié, venu des quatre coins de l’Italie.



« Ils sont venus se ressourcer et n’ont pas pris n’importe quel chemin », souligne Serigne Habib Sy Mansour qui se réjouit de la grande mobilisation au moment où les fidèles de la cour de Mame Mawdo, en Italie, entonnent les mélodies du Khillassou Zahab.



Le sujet du jour, étant le symbolique de la foi dans la résilience et dans l’engagement pour un monde meilleur, les conférenciers ont donné des réponses sur des sujets actuels face aux fondamentaux de la religion. En prenant exemple sur la vie du parrain, Serigne Babacar Sy, ainsi que sur celle des mouhadames Tidjanes, Serigne Mansour Sy Djamil a su développer, avec brio, certains points concernant la marche du monde et plus particulièrement l’essor de la religion face aux enjeux. Des scénarii qui interpellent, à plusieurs niveaux, la diaspora sénégalaise en Italie. Elle aura encore donné à ce gamou un cachet spécial.



En joignant l’utile à l’agréable, les sénégalais d’Italie se sont vus honorés et touchés et n’ont pas lésiné sur les moyens pour montrer leur contentement. Certains ont tenu ainsi à récompenser les animateurs des comptines. Ces derniers ont grandement contribué à donner à l’événement une empreinte des meilleures.



La cérémonie du gamou annuel de Treviso sera encore marquée par l’implication de plusieurs couches sociales en Italie. Ces derniers ont tenu à témoigner, par leur présence, de l’immensité du message de la confrérie Tidjane envers les fidèles et tout aussi envers les masses. Un moment d’intense communion dont on projette de perpétuer, dans un plus grand envol, à la demande de la communauté Tidjane en Italie et encore d’un grand nombre de sympathisants, dispersés dans toute l’Italie.