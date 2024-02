ISNUL ABRAAR 2024- Serigne Abdourahmane Mbacké, Khalife de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, rend visite à Cheikh Bass

Parmi les personnalités qui ont effectué le déplacement jusqu’aux champs de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre à Hisnul Abraar ,il faudra compter Serigne Abdourahmane Mbacké . Le Khalife de Serigne Cheikh Gaindé Fatma, à la tête d’une forte délégation, s’est beaucoup réjoui de son périple estimant que c’est l’histoire des excellentes relations entre Gaïndé Fatma et Serigne Abdou Khadre qui est revivifiée. L’entretien a aussi été l’occasion de se rappeler quelques anecdotes et de raffermir les liens entre le chef religieux de Guédé et son hôte. Cheikh Bass exprimera , chaleureusement, le bonheur qu’il a de recevoir dans ses champs Serigne Abdourahmane .