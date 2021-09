IPRES: COMMUNIQUE AUX EMPLOYEURS

En application des orientations fixées par leurs Conseils d’Administration respectifs, l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S) et la Caisse de Sécurité Sociale (C.S.S) se sont engagées dans un processus de modernisation et d’harmonisation de leurs systèmes d’information.

Les deux Institutions qui ont en partage les mêmes cibles (Employeurs et Salariés), procédaient jusque-là aux opérations d’identification, d’immatriculation, de contrôle, de recouvrement des cotisations et de paiement des prestations aux bénéficiaires, de manière séparée.

Soucieuses de l’amélioration continue de la qualité du service rendu à leurs usagers, elles ont décidé de simplifier leurs procédures de gestion. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie digitale, l’IPRES et la CSS mettent désormais à la disposition de tous les Employeurs assujettis, une plateforme collaborative commune, permettant l’immatriculation, la déclaration nominative des salaires et le traitement des demandes de services (notamment attestations de régularité) en une seule transaction, et ce, à travers un NUMERO UNIQUE DE SECURITE SOCIALE.

Nous vous annonçons que le Portail WEB de la Sécurité Sociale https://online.secusociale.sn, constituant un des livrables de leur système d’information harmonisé est en train d’être déployé progressivement sur le plan national depuis le 1er Mars 2021, en sus des services sur site déjà existants en Agences.

Il est par ailleurs porté à votre attention, que les obligations de déclarations nominatives des salaires et de versement des cotisations sociales, sont fixées conjointement à une échéance :

• Trimestrielle pour les Employeurs de moins de dix (10) salariés ;

• Mensuelle pour les Employeurs de dix (10) salariés ou plus.

La date limite de versement des cotisations est aussi harmonisée pour les deux Institutions ; elle est désormais fixée au 15 du mois ou du trimestre suivant la période d’emploi.

En ce qui concerne le paiement des cotisations sociales, il pourra désormais s’effectuer indifféremment dans toutes les Agences de l’IPRES et de la CSS, par espèces, chèques ou virements libellés à l’ordre de l’une des deux Institutions. A titre exceptionnel, les majorations ne seront pas appliquées aux Employeurs en cas de retard justifié par l’utilisation du nouveau système d’information, jusqu’au 30 octobre 2021.

Nous comptons sur la collaboration de tous ses partenaires pour la réussite de cet important déploiement et engageons à vous accompagner dans vos démarches, à travers les services support installés dans l’ensemble des agences.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter au 800 00 01 01.



Le Directeur Général de l’IPRES Le Directeur Général de la CSS





Amadou Lamine DIENG Assane SOUMARE