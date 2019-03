(IMAGES) SAËR DIOP : "La coalition BBY derrière Aminata Tall se félicite des 56,54% et souhaite un programme spécial pour Diourbel"

Avec la collaboration des partis alliés, des mouvements de soutien et l'engagement politique des différents responsables politiques de l'Apr, les partisans de madame Aminata Tall n'ont pas attendu trop longtemps pour célébrer la victoire du Président Macky Sall lors de la présidentielle avec un score de 56,54%.Selon Saër Diop, coordinateur des activités politiques de l'actuelle Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental, l'autoroute Ila'a Touba a été déterminante dans cette victoire du 24 février. Une victoire, dira le coordinateur du comité électoral communal du Benno Bokk Yakaar, qui n'a épargné aucune commune du département de Diourbel. ''Nous avons gagné dans l'ensemble des 12 communes du département. Et cela est aussi dû à l'accompagnement permanent de madame Aminata Tall qui n'a ménagé aucun effort pour que cette victoire soit éclatante.''Saër Diop et ses camarades de souhaiter du président de la République la mise en place d'un programme spécial de développement pour Diourbel afin que le retard accusé dans certains secteurs soit vite rattrapé. Les propos de Me Moussa Diop souhaitant que l'autoroute Ila'a Touba soit détruite et rebaptisée Ila'a Fouta ont été, en passant, regrettés et dénoncés...