[ IMAGES ] Prière inaugurale à la grande mosquée de Sédhiou : Les mots de remerciements de l’Imam Boubacar Dramé au Président Macky Sall

Le Président Macky Sall a effectué ce vendredi la prière à la grande mosquée de Sédhiou. Rénovée après le passage de Macky Sall en 2015, cette mosquée a bénéficié de plus de 500 millions de francs CFA pour sa restructuration. Avant la prière, l’Imam Boubacar Dramé a tenu son traditionnel «Khoutba» ( message destiné aux fidèles chaque vendredi, selon l’actualité) avant de remercier le Président Macky Sall pour son soutien notamment avec la mise en place de ce programme présidentiel de modernisation des sites religieux: «toute la communauté de Sédhiou vous remercie pour cet acte de haute portée. Votre geste est une recommandation d’Allah. Quand on participe à la construction d’une mosquée, on est béni…» dira l’Imam de cette mosquée qui a vu le jour dans les années 50.



Dans son message aux fidèles musulmans, l’Imam appelle au culte du bien, de la paix et de la concorde en rappelant que Sédhiou est une terre de paix.