(IMAGES) GAMOU AUX PARCELLES / Cheikh Abdou perpétue le ndigël de Serigne Saliou à Sokhna Maï Bint Khadim Rassoul en présence de milliers de fidèles

Pour la célébration de l'édition 2019 du Gamou, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndè Fatma a été pris d'assaut par des milliers de personnes venues de Dakar et des régions du Sénégal fêter avec lui la nuit de la nativité. L' organisation de cet événement aux Parcelles Assainies sacrifie à une tradition entreprise depuis 1996 par Sokhna Maimouna Mbacké Bintu Khadim Rassoul qui tenait le ndigël de son frère et guide spirituel Serigne Saliou Mbacké, alors Khalife Général des Mourides. En plus de cette foule immense qui a effectué le déplacement, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Fatma a aussi enregistré, pour les besoins de la cérémonie, la présence de plusieurs personnalités publiques, tant religieuses que politiques. C'est le cas notamment du ministre Amadou Bâ, venu représenter le Président de la République et de Mamadou Wone, adjoint au maire des Parcelles Assainies. Chez les chefs religieux, on notera les présences remarquées de petit-fils de Serigne Touba et de descendants de Cheikhs. Citons dans le désordre Serigne Ahmadou Mbacké Mourtada, Serigne Modou Mbacké Sidy, Serigne Fallou Mbacké Abdoul Ahad Fallilou, Serigne Abib Cheikh Astou Faye, le docteur Khadim Sylla, Serigne Abib Diouf, Serigne Khadim Amar et des amis de la famille, comme Me Diop.Dans son discours, Amadou Bâ insistera beaucoup sur l'excellence des relations entre le Président de la République et les familles religieuses du Sénégal, citant Touba comme exemple majeur et suffisamment éloquent. Au nom du Chef de l'État, il louera aussi, avec insistance, l'engagement politique abouti de son hôte, non sans signaler "cette confiance qu'il inspire et cet espoir qu'il suscite à l'endroit du Président Macky Sall qui a préféré l'avoir à ses cotés." Amadou Bâ bouclera son intervention par souhaiter de Serigne Cheikh Abdou des prières pour le Chef de l'État et pour le Sénégal.Dans son allocution, Serigne Cheikh Abdou reviendra sur ce riche héritage à lui confié par Sokhna Maïmouna Mbacké et qui est le Gamou... avant de réitérer son engagement sans faille auprès du Président Sall qui, dit-il, n'a jamais cessé de vouer une considération particulière à la religion et aux familles religieuses du Sénégal. Il mentionnera aussi "le caractère excellent du travail " que son leader abat pour le pays avant de prier pour qu'il achève l'ensemble de ses chantiers et réalise la totalité de ses ambitions.