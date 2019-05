(IMAGES)/ Fête du 1er mai à Excellec S.A : Un moment de communion entre le Pdg Pape Aly GUEYE et ses travailleurs

La journée du 1er mai marquant la fête du travail est devenue une affaire familiale pour tout le personnel de la société Excellec SA. Satisfaits des bonnes conditions de travail au sein de l’entreprise, les salariés de la boîte saisissent cette occasion non pas pour étaler des doléances, mais pour remercier à leur manière leur employeur en la personne de Pape Aly Guèye Ndiaye. « Excellec c’est une famille de plus de 5000 personnes qui partagent le même feeling », a soutenu le Pdg de ce géant de l‘industrie. A la tête de la société, Pape Aly Guèye Ndiaye, un homme rompu à la tâche et véritable manager du nom de Pape Aly Guèye Ndiaye gère l’entreprise en esprit d’équipe.



Fidèle à sa tradition, le directeur général a profité de la fête du travail pour magnifier le travail de ses employés, tous corps de métiers confondus pour la qualité des prestations mais surtout pour la discipline qui est une marque de fabrique du personnel.