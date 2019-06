[IMAGES]- CEREMONIE DE CLÔTURE DE LA 15ème SESSION DE FORMATION HYBRIDE DU CENTRE RÉGIONAL DE LEADERSHIP YALI DAKAR

Cette cérémonie présidée par Monsieur Omar Touré Coordonnateur du CRL Yali Dakar, ainsi que par Mme Justine TONO BEUGRE, Secrétaire générale du CESAG, la représentante de l'ambassadeur du Niger au Sénégal, et a aussi vu la participation d'imminents chercheurs, doctorants dont le professeur Abdoullah Cissé. Dans son brillant exposé aux allures d'un cours magistral, le professeur Cissé a rappelé l'importance pour les jeunes leaders africains à prendre leur destin en main en mettant en pratique toutes les compétences et expériences professionnelles qu'ils ont eu à capitaliser au cours de leur vie pour un essor fulgurant du continent noir. Il a en outre interpelé la jeunesse à développer la connaissance en soi et du milieu dans lequel elle évolue pour pouvoir apporter des réponses adéquates et innovantes face aux défis actuels. « Investissez-vous pour connaître l’environnement africain dans lequel vous évoluez et que vous cherchez à transformer : ses femmes et ses hommes, ses jeunes et ses moins jeunes, son imaginaire et ses cultures, ses valeurs et ses codes, ses croyances et ses rites, ses beautés et ses blessures, ses richesses et sa nature, son histoire et sa géographie, ses lois et ses coutumes, ses amis et ses bourreaux etc. C’est la connaissance du contexte qui donnera au leader la mesure de l’épaisseur de la membrane qui le sépare ou l’isole de l’Afrique et le prédisposera à développer un état d’esprit pour communiquer avec les autres en parfaite symbiose ». Plus de104 jeunes leaders africains venant de 16 pays différents à travers l’Afrique ont renforcé leurs compétences en leadership dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’engagement citoyen et de la gestion des administrations publiques. L'Agora CRL YALI Dakar a en effet clôturé ce jeudi 28 juin sa 15 ème session de formation destinée aux jeunes venant des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Ces jeunes ont ainsi suivi deux semaines de formation en ligne avant de rejoindre le CRL Yali Dakar pour une semaine de pratique et de mise à niveau. Le coordonnateur du CRL Yali Dakar Monsieur Omar Touré a dans son allocation rappelé l'objectif principal de centre d'excellence de Dakar inauguré il y a de cela deux semaines. A l'en croire, le centre régional de leadership entend apporter sa contribution au processus de la bonne gouvernance et au renforcement la démocratie en Afrique, à la problématique de l'employabilité des jeunes et au développement des entreprises. Il a aussi invité les jeunes leaders à développer le système IMO (informations, méthodes et outils) et à s'appesantir sur les vraies formations qui selon lui, pour la plupart ne sont pas diplômantes. La cérémonie s'est terminée par la remise solennelle de packs aux représentants de chaque pays et par une visite du siège du nouveau Centre régional de leadership (CRL) YALI Dakar. Le CRL YALI DAKAR couvre 16 pays et fait partie des quatre (04) Centres régionaux de leadership initiés par le Président Barack Obama, qui ont été créés pour renforcer les compétences des jeunes africains issus de milieux socio-économiques variés, et afin de pouvoir leur procurer une formation exceptionnelle en leadership, engagement citoyen, entrepreneuriat et en management public. Grâce au soutien de ses partenaires l’USAID, la Fondation MasterCard, la Fondation CITI, DOW, Microsoft, le Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) en partenariat avec le Synapse Center et le West African Research Center, le CRL a déjà formé plus de 2500 jeunes leaders des 16 pays africains en leur donnant des compétences, des outils, des opportunités leur permettant de réaliser leur rêve, et ainsi façonner l’avenir du continent.