Hôpital régional de Kaffrine : L'état d'avancement des travaux est de 93%.

En ce moment, un comité régional de développement et de préfiguration en vue de l'ouverture du nouvel hôpital de niveau 2 de Kaffrine se tient dans le Ndoucoumane.



Présidé par le ministre de la santé et de l'action sociale, le crd a permis d'avoir une idée sur l'état d'avancement des travaux de cet édifice. Ainsi, selon le directeur des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance (DIEM), celui-ci est de 93%, à 1 mois de l'échéance.



" Le gros œuvre est achevé à 99% et les finitions à 88%, ce qui laisse présager que les délais seront respectés. Quelques points de diligence sont à régler pour une effectivité de l'ouverture au courant du mois de janvier 2021. Il s'agit de l'accélération des travaux d'installation de l'équipement lourd, le doublement du temps de travail sur le site au courant du mois de décembre (2 équipes de 8h), l'accélération de la déviation de la ligne moyenne tension traversant l'hôpital et la mise en place de ralentisseurs sur la Route Nationale à hauteur du nouvel hôpital...", a-t-il fait savoir.



Et pour sa part, le directeur général des établissements de santé a informé sur les besoins en RH pour un démarrage effectif de l'EPS2 de Kaffrine, avec un total de 127 agents. Abdoulaye Diouf Sarr quant à lui, est revenu sur l'historique dudit projet.



"C'est un hopital qui a été promis par le chef de l'État aux populations de Kaffrine lors du conseil des ministres décentralisé ici. Il a personnellement suivi le projet. C'est pourquoi d'ailleurs, ce projet a vu le jour en respectant les délais et là il est important de le souligner. Il est à noter que l'objectif que nous visons et qui nous a motivé à organiser ce Crd, c'est qu'on puisse faire en sorte que l'hopital commence à fonctionner en terme de prestations de santé dès la remise des clés etc." À noter que l'hôpital de Kaffrine va contribuer à l'enrichissement du parc hospitalier sénégalais avec ses 750 nouveaux lits...