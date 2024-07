Hôpital militaire de Ouakam (HMO) réussit une 4e transplantation Rénale

Encore une prouesse pour l''Hôpital militaire de Ouakam (HMO). La structure médicale gérée par l'armée a réalisé une quatrième transplantation rénale ce samedi 27 juillet 2024.



D'après la Direction de l'Information et des Relation Publique des Armées (Dirpa) qui donne l'information sur sa page X ( ex Twitter), l'équipe, exclusivement sénégalaise, était composée de membres du consortium HMO-Dantec et d'un chirurgien vasculaire. Le couple donneur-receveur se porte bien, renseigne la Dirpa.

Rappelons que l'Hôpital militaire de Ouakam (HMO) a réalisé sa première transplantation rénale au mois de Novembre 2023.