Hôpital Fann / Levée du corps de Mansour Dieng : « Mansour a vécu avec dignité et discrétion jusqu’à son dernier souffle! » (Professeur Mbaye Thiam)

L'hôpital Fann a abrité un moment empreint d'émotion lors de la prise de parole du Professeur Mbaye Thiam, éminent historien et ancien directeur de l'Ebad, à la cérémonie de levée du corps de notre confère et doyen Mansour Dieng.

Avec respect et reconnaissance, le Professeur a souligné la dignité et la discrétion avec lesquelles le défunt a traversé les épreuves de sa maladie jusqu'à son dernier souffle. L'éloge du Professeur Thiam ne se limitera pas à la maladie, mais a embrassé toute la grandeur de l'homme que fut Mansour Dieng.



« Dès son nom saint, Mansour Dieng a incarné des valeurs d'intégrité et de noblesse. Sa lutte contre la maladie, menée avec une discrétion exemplaire, témoigne de sa force intérieure et de sa détermination à affronter les défis de la vie avec courage et dignité », a-t-il assuré.