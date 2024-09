Honorable Malick Fall: « nous ne sommes pas éternels, pensons à Allah sur ce qu’on fait et rendons service au peuple.»

L’honorable député Malick Fall a invité ses collègues à tenir compte des futurs projets de loi qui doivent être votés par le parlement. D’après lui, il ne faudrait pas tenir pour responsables les députés si toutefois l’Assemblée nationale devait être dissoute pour après engendrer des conséquences.



« Tout ce qu’on demande c’est que le président de la République discute avec les députés de l’opposition. Qu’il invite le président Amadou Mame Diop pour trouver un consensus permettant de faire passer les futurs projets de loi», a indiqué le député Malick Fall. Pour le parlementaire, on est arrivé dans un contexte où il faut mettre l’intérêt du peuple sénégalais au dessus des positions partisanes.



« Nous ne sommes pas éternels, pensons à Allah sur ce qu’on fait et rendons service au peuple», a-t-il conclu. Malick Fall s’exprimait, ce 02 septembre, à l’occasion de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi tendant à la dissolution du HCCT et du CESE.