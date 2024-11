Hlm Grand Médine - Amadou Ba après son vote « il y’a une affluence timide, mais notre campagne est bien réussie…. »

Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jam Ak Ndeurin, a accompli son devoir civique ce dimanche en votant au centre de vote des HLM Grand Médine. Après avoir déposé son bulletin, il a tenu à saluer l’organisation du scrutin, tout en exprimant quelques préoccupations concernant la faible affluence observée dans les bureaux de vote. "Je vous remercie pour votre présence, mais il est clair que l’affluence aujourd’hui est un peu plus calme que d'habitude", a-t-il constaté, soulignant que le taux de participation, à 13 heures, semblait en deçà des attentes.



Malgré cette atmosphère moins animée, Amadou Ba a mis en avant la bonne organisation du processus électoral, saluant l’accueil réservé par l’administration et les forces de sécurité. "Le vote s'est bien déroulé, il y a eu un excellent accueil ici à Grand Médine, et je tiens à remercier l’administration ainsi que les forces de défense et de sécurité pour leur rôle républicain", a-t-il ajouté. Cependant, tout en soulignant la sérénité de la journée, le leader de "Jam Ak Njarin" a lancé un appel aux électeurs sénégalais : "Il est important que chacun sorte pour exercer son droit de vote. C’est le moment d’exprimer son choix." Il a également exprimé son optimisme malgré la faible participation, rappelant que l'analyse complète ne serait possible qu'une fois la journée terminée.



Amadou Ba a enfin évoqué la campagne électorale, dont il se dit satisfait. "Nous avons fait une belle campagne, nous avons été bien reçus et écoutés. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs, et même lorsque des listes parallèles ont fait leur apparition, tout s’est passé dans le respect", a-t-il conclu, en soulignant qu’il n’y a pas eu de pertes humaines contrairement aux violences parfois observées dans le passé. Pour lui, la journée se poursuit dans la sérénité, et il reste confiant quant à l’issue des élections.