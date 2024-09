Hivernage/Gamou 2024 : L'Anacim alerte sur les risques de pluie dans certaines cités religieuses

Des orages et averses accompagnés de vents forts sont attendus, ce dimanche 15 septembre sur tout le pays avec des quantités importantes dans le Sud-Ouest, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring, dans le Centre et l'Ouest entre Fatick, Kaolack, Mbour, Thiès et Dakar. À l'occasion de la célébration de la nuit de la naissance du Prophète (Mawlid) ou Gamou, les foyers religieux comme Tivaouane, Médina Baye et autres sont concernés par l'alerte de l'Agence Nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (Anacim). Sur ce, des dispositions idoines sont recommandées aux pèlerins lors des déplacements pour veiller à leur sécurité.