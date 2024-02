Hisnul Abraar 2024- « Serigne Touba n’a jamais rien demandé à personne » ( Cheikh Bass Abdou Khadre)

C’est une importante colonie de Baayfaal qui a effectué le déplacement à Hisnul Abraar pour prendre part aux travaux champêtres pré-hivernaux sous la houlette de Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Abdou Sakôr Fall et suite aux ndigëls jumelés de Serigne Mountakha Mbacké et de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall. Une occasion saisie par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour faire un large exposé sur Serigne Touba avec des exemples tirés d’échanges obtenus de Serigne Souhaîbou Mbacké, Serigne Abdou Lahad Mbacké et Serigne Saliou Mbacké. Il précisera que c’est le moment pour les chefs religieux mourides de savoir, aujourd’hui plus que jamais , que les disciples sont ceux de Serigne Touba et qu’ils méritent respect et assistance.