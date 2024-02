Hajj 2024 : Les attentes du Délégué Général au Pèlerinage (DGP)

Le Premier ministre et d’autres membres de son gouvernement ont fait face au délégué général au pèlerinage et aux voyagistes privés. Les préparatifs du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam ont déjà été entamés et le gouvernement en a pris connaissance. Amadou Bâ, après avoir écouté tous les intervenants lors du conseil interministériel sur le Hajj 2024, doit revenir après le conseil des ministres pour plus d’informations sur le prix du package. Le DGP marque son optimisme quant au prix raisonnable et à la portée de tous les pèlerins qui ont par ailleurs bénéficié d’un prolongement de la date de clôture des inscriptions jusqu’au 15 mars prochain.