Hajj 2024- Défaillance d'Air Sénégal: El Malick Ndiaye annonce un plan de relance et de redressement de la compagnie...

Alors que les pèlerins continuent de se plaindre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, essaye de rassurer les sénégalais. El Malick N'diaye reconnait les couacs notés avec la compagnie Air Sénégal qui doit convoyer une partie des pèlerins sénégalais à La Mecque. Depuis le jeudi 30 Mai 2024, des retards voire des annulations de vols sont notés à l'Aéroport Blaise Diagne de Diass avec la compagnie nationale.



Néanmoins, le ministre rassure : "nous sommes en train d'y travailler. Nous allons prendre les mesures qu'il faut pour redresser cette boîte et redorer l'image du Sénégal parce que les problèmes, ce n'est pas que le pèlerinage, nous les vivons aussi dans les autres vols réguliers. Je me demande même si je dois dire régulier parce qu'il y a souvent des retards, des annulations de vols", reconnaît la tutelle.



Ainsi, des mesures sont annoncées prochainement afin de redresser la compagnie. "Nous sommes en train de travailler sur un Plan de relance et de redressement pour être sûr qu’Air Sénégal va répondre à la demande des Sénégalais, des Africains, disons des clients avec un service de qualité", laisse entendre le ministre chargé des transports aériens.



Rappelons que pour le vol HC7023, les passagers ont été convoqués le vendredi 31 mai à 23 heures. Le départ était prévu, le samedi 1er juin à 06h40. D'après nos informations, c'est finalement à l'hôtel Onomo que des centaines de pèlerins ont été logés, hier soir. Au moment où ces lignes sont écrites, Air Sénégal n'a pas encore trouvé d'avion pour ces pèlerins.