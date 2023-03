Habib Sy, Pdt conférence des leaders de YAW : « Nous avons toujours été pour un dialogue franc, mais… »

C’est lui-même, doyen de la coalition Yewwi Askan Wi et président de la conférence des leaders qui le confirme : « certains sont venus nous voir pour un dialogue et pour installer un climat de paix et de stabilité ». Habib Sy a pris le temps au cours du point de presse de Yewwi ce vendredi, pour faire un bref rappel sur les actes que l’opposition a posés comme gage de sa bonne foi pour un dialogue avec le pouvoir.



Cependant, l’ancien ministre d’État et directeur de cabinet du président Wade rappelle que c’est du côté de Macky Sall et de ses alliés que ce dialogue franc tarde à se concrétiser.



L’homme politique de Linguère d’inviter les forces de la nation et les guides religieux à appeler le président Macky Sall à la retenue et à tout faire pour ne pas faire sombrer le pays. Selon Habib Sy, la part du contrat de l’opposition est remplie et c’est au président Macky Sall de faciliter ce dialogue susceptible d’aboutir à une stabilité que le « Sénégal pleure depuis quelques années ».