Guy Marius Sagna largue ses bombes: « Vous en êtes à votre dernier budget néocolonial et parasitaire… »

Sans langue de bois, le député de la coalition Yewwi Askan Wi s’est adressé ouvertement au régime du Président Macky Sall en jugeant que c’est « un régime finissant mais qui a montré ses limites dans la gestion économique et politique du Sénégal ». Guy Marius Sagna estime qu’en regardant le Président Macky Sall et ses hommes peiner à venir à bout des difficultés des sénégalais, c’est la lettre « D » qui lui vient à l’esprit. « détournements de deniers publics, détournements des riches au profit des maîtres impérialistes, dilapidation des ressources, les détenus politiques, démolition des droits et libertés des sénégalais, la dette insoutenable, la déforestation et la destruction de l’environnement, la dictature du Président Macky Sall » tous ces éléments ont été énumérés par le député Guy Marius Sagna rejetant ainsi la politique du régime. Le député de l’opposition de se réjouir de « cette fin de régime qui a l’habitude de présenter un budget qu’il juge « néocolonial et parasitaire ».