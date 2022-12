Guy Marius Sagna à Amadou Bâ : « Vous nous avez servi une déclaration économique indigne et politiquement indigeste… »

Toujours fidèle à son discours poignant, Guy Marius Sagna dira au Premier ministre Amadou Bâ qu’il attend rien de la politique générale.

«Mr le Premier ministre, vous avez dit dans votre discours que vous allez vous conformer à la politique précédente. La folie c’est de se comporter de la même manière et s’attendre à des résultats différents. Les sénégalais ne sont pas dupes parce qu’il savent que vous allez échouer» a estimé le député Guy Marius Sagna s’adressant au Premier ministre Amadou Bâ.

Selon le parlementaire, la crise du néocolonialisme et de l’impérialisme sont les crises majeures qu’il devait soulever dans son discours et qui sont bien subies par le Sénégal. Guy Marius Sagna est loin d’être favorable au discours qui est du réchauffé par rapport à ces échecs politiques précédents: «Vous nous avez servi une déclaration économiquement indigne et politiquement indigeste…» dira le député de l’opposition.