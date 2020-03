Guinée Bissau : Les membres du nouveau gouvernement connus.

La Guinée Bissau a un nouveau gouvernement. Comme nous l’écrivions, la nouvelle équipe dirigée par Nuno Gomes Nabiam compte 32 membres dont 19 ministres et 13 Secrétaires d'État. Les hommes sont majoritaires dans l'attelage gouvernemental avec au moins 26 postes pour 6 seulement en faveur des femmes.



Le Président Embalo a nommé aux stations stratégiques des hommes et femme de confiance. C'est ainsi qu'il a mis au ministère de l'Economie, du Plan et de l’Intégration Régionale le très méticuleux Victor Mandiga.



Ce dernier occupait la même fonction lorsque Embalo était Premier ministre sous José Mario Vaz et avait réalisé de grandes performances. Suzi Barbosa a hérité des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et aux Communautés. Un département qu'elle connaît bien pour l'avoir déjà dirigé alors qu'elle était au Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Alors que la Commission nationale électorale venait de proclamer les résultats qui donnent Umaro Sissoco Embalo vainqueur, elle a accompagné ce dernier au Nigeria et a du démissionner de ses fonctions de chef de la diplomatie bissau-guinéenne. Elle revient donc aux affaires.



Umaro Sissoco Embalo a bien servi les alliés. Après avoir porté le candidat arrivé 3e au premier tour de la présidentielle à la primature, il a fait confiance à Botché Candé qui était le directeur de campagne du 4e, José Mario Vaz, pour être le premier policier du pays. Il a été une nouvelle fois désigné Ministre de l'Intérieur tandis que la Défense est l'affaire du Général Sandji Fati.