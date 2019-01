Guet-Ndar / Fausse manœuvre en haute mer : Un jeune pêcheur meurt accidentellement

Le malheur continue de s'abattre sur les pêcheurs de la Langue de Barbarie.

En campagne de pêche avec les pirogues à sennes tournantes, un jeune pêcheur guinéen de plus de 25 ans répondant au nom de Moussa Camara est mort accidentellement, selon des membres de l'équipage qui ont fait une déposition tout à l'heure à la gendarmerie de Saint-Louis. Le jeune qui était très connu au quai de pêche de Diamalaye et au quartier Hydrobase où il vivait avec certains de ses compatriotes venus faire fortune au Sénégal, serait victime d'une fausse manœuvre de filets en pleine mer occasionnant sa mort. Il n'était pas à sa première campagne de pêche.

Ses parents guinéens, le propriétaire de la pirogue et les proches s'affairent autour du corps pour procéder à son enterrement sur place à Saint-Louis.

Toutefois, la gendarmerie a ouvert une enquête...