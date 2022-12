Grève des travailleurs des collectivités territoriales : Mamadou Talla pour une issue heureuse

Le ministre des collectivités territoriales, Mamadou Talla, qui faisait face aux députés pour le vote de son projet de budget 2023, a réagi sur la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Le ministre qui dit être pour l'application de l'augmentation des salaires dans la fonction publique locale, souligne que des solutions sont en train d'être trouvées pour régler définitivement cette question.

« Les travailleurs des collectivités territoriales font un travail remarquable, ils sont dans les mairies, dans les structures sanitaires, dans les écoles. Leur grève perdure, mais nous sommes en train de trouver des solutions à leurs préoccupations. On a déjà mis en place un comité pour, pour déterminer le nombre d'agents.

Ils sont dans la fonction publique locale et si l'État décide d'une augmentation de salaire, ils doivent être concernés par la mesure. Maintenant, s'il y a des collectivités qui ne disposent pas des moyens pour augmenter les salaires, qu'elles le disent et que des mesures soient prises par l'État », a souligné le ministre...