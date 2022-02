Grève des travailleurs de la Sapco: les précisions de la direction générale

Les travailleurs de la Sapco ont battu le macadam hier pour dénoncer le retard noté dans le paiement de leurs salaires. Ces derniers disent courir derrière plus de 4 mois. Une information qui fait réagir la direction générale.Dans une note qui nous est parvenue, la direction générale reconnaît qu’il y a évidemment des retards de salaires, mais cela ne concerne que deux mois. « C'était deux mois et c'est en cours de règlement parce qu'ils ont reçu le premier mois de salaire avant le début de ce remue-ménage d'hier et l'autre mois sera réglé d'ici la fin de la semaine », précise le document.Par ailleurs, la direction générale promet de travailler à trouver des solutions durables et structurelles qui détermineront définitivement la situation. Elle appelle ainsi le syndicat à la sérénité, au travail et à l'unité…