Grève des Collectivités territoriales : Modou Diagne Fada annonce la fin du mouvement d’humeur

Prenant la parole, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Modou Diagne Fada a évoqué la grève des collectivités territoriales. « C’est une grève qui a duré plus d’une année et depuis, l’intersyndicale des collectivités territoriales est en mouvement. Ce qui a eu des conséquences sur un certain nombre de documents ainsi que des impacts négatifs sur certains centres de santé », a relevé M. Diagne.



Poursuivant son argumentaire, il ajoute qu’il y a depuis deux semaines que la grève a été suspendue. Depuis deux semaines, il n’y a plus de mouvement d’humeur de l’intersyndicale des Collectivités territoriales. Lors de la rencontre avec le Premier ministre, une commission ad hoc a été créée et les discussions sont en cours."





Aussi, le ministre Modou Diagne Fada espère qu’avec cette situation, la suspension sera définitive.