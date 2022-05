Grand-Yoff : pour un plat de « Thiébou Dieune », Samba Yade a failli ôter la vie de son ami.

Pour un plat de "Thiébou Dieune", Mamadou Diallo a failli perdre la vie après avoir reçu plusieurs coups au niveau du crâne et du visage. Des coups occasionnés par son ami Samba Yade qui a été jugé ce lundi par le Tribunal d'instance de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Pour cet acte, il a été condamné à 6 mois assortis de sursis.



Sur les faits, Samba Yade et la partie civile Mamadou Diallo se sont rencontrés chez leur ami gérant d'un salon de défrisage à Grand-Yoff. À l'heure du repas, Mamadou Diallo a pris le reste du déjeuner de leur ami Sylvestre pour le manger. Ce qui n'a pas plu au prévenu. Ne pouvant plus se contenir, il a quitté sa chaise pour aller arracher le bol de riz.



Surpris par l'acte de son ami, le plaignant lui demandera des explications. Mais Samba Yade qui n'arrive pas à se contrôler, finira par se saisir d'un bâton trouvé dans un atelier de menuiserie à côté pour le rouer de coups. Des coups qui vont occasionner à Mamadou Diallo de graves blessures au crâne, à la nuque et au front.

Arrêté suite à une plainte déposée par la partie civile, le prévenu Samba Yade a fait face au juge du Tribunal d'instance de Dakar pour répondre des faits de coups et blessures volontaires avec une ITT de 15 jours.



Finalement, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré Samba Yade coupable avant de le condamner à 6 mois assortis de sursis.

Avec L'Obs