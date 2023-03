Grand Panel Citoyen: après un report, la date du 28 avril finalement retenue

Le Grand Panel Citoyen qui promet de mettre face à face les autorités en charge de certains secteurs d’activité et les populations afin de poser un débat citoyen a retenu une nouvelle date. Après le report de la date du 18 mars dernier dû au climat de tension qui planait à Dakar dans certaines régions du pays, la date du 28 avril a finalement été retenue pour permettre aux citoyens de mesurer les actions de trois ministres de la république. Il s’agit du ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Hanne, du ministre de l’Enseignement supérieur, Pr Moussa Baldé et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow. En conférence de presse, ce 22 mars, les initiateurs de l’événement sont revenus sur l’intérêt d’un tel exercice mais aussi sur le format. Ils ont également saisi l’occasion pour clarifier la cause du report de la précédente date qui avait été annoncée.