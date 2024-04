Gouvernance Diomaye / Habib Sy, candidat désisté, rassure : « Nous allons ensemble porter le projet »

L’ancien responsable du régime de Abdoulaye Wade s’est senti fier de la victoire du candidat de Pastef, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ancien ministre d’Etat,Habib Sy présent à la prestation de serment du président élu, estime qu’au Sénégal tout est urgent.





Intercepté dans les couloirs du centre international de conférence Abdou Diouf, il a manifesté sa joie. « Je suis un homme comblé. Je ne me fais aucun doute de ses compétences. Nous allons ensemble porter le projet. Au Sénégal tout est priorité mais d’abord la diminution des denrées et la santé peuvent ne pas pousser les jeunes à l’agression et à tenter l’immigration irrégulière » laisse entendre le candidat à la présidentielle 2024, qui a renoncé à sa candidature pour soutenir Bassirou Diomaye Faye.