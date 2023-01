Gestion et protection des AMCP : des journalistes formés aux bonnes pratiques

Pour pallier au traitement souvent inexact des questions relatives à l’environnement, le Projet d’appui à la politique d’aires marines protégées du Sénégal à travers la conservation et la mise en valeur durables des mangroves de la Casamance et du Sine Saloum, a organisé en collaboration avec le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) au profit de journalistes mais aussi d’acteurs évoluant dans les AMP, une formation sur le traitement des thématiques relatives à l’environnement en général et aux AMP en particulier accompagné d’une visite d’échanges des AMP cibles du projet de la Casamance au Bamboung.



Selon le Lieutenant-Colonel Momar Sow, Coordonnateur du projet AMP-Mangrove, il s’agira ainsi de faire connaître le rôle majeur « de ces territoires de conservation de la biodiversité… mais aussi indirect de l’homme ».