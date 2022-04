Gestion des Inondations : Les services de l'État s'engagent pour une prévention concertée

Cette rencontre a été l’occasion pour l’Onas, de faire le point des travaux mais aussi d’annoncer son plan d’action pour mieux prévenir les inondations.

Malgré les manquements notés dans ce secteur, le directeur de l'ONAS, Ababacar Mbaye, tient à rassurer les populations. Selon lui, les opérations seront exécutées avant la fin du mois de mai et l’état d’avancement des travaux est satisfaisant. Il a ajouté qu'il est aussi prévu pendant l'hivernage de faire le curage, la réalisation de travaux d’urgence, une surveillance du réseau dans les quartiers de Dakar, entre autres.

Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et grands travaux publics ( l'APIX), Mountaga Sy, a confié que des travaux sont en vue et vont servir de remède pour la population. Il a aussi fait savoir qu'un dispositif de drainage des eaux pluviales avec une pompe de plus de 400m3/heure sera mis en place pour venir à bout des eaux mais aussi éviter les inondations pendant l'hivernage.

Toutefois, les services impliqués invitent les communes à travailler en synergie pour une meilleure gestion des ouvrages d'assainissement...