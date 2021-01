Gestion Covid-19 : le Forum du Justiciable appelle la population à plus de responsabilité.

Préoccupé par la recrudescence des cas positifs à la Covid-19, le bureau exécutif du Forum du Justiciable, a sorti un communiqué lu par Dakaractu ce jeudi 07 Janvier 2020 .



Ledit communiqué met en exergue les chiffres alarmants livrés par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale ainsi que, la contamination rapide occasionnant à ce jour 438 décès et 2.052 patients sous traitement.



Mesurant la gravité de la situation, le bureau invite les populations à faire preuve de plus de responsabilité en respectant les gestes barrières, à se conformer aux lois et règlements en vigueur et à s’abstenir de tout acte de défiance envers les forces de l'ordre.