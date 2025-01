Gaz sénégalais : Qui sont les clients intéressés par les premières livraisons ?

Le projet offshore "Grande Tortue Ahmeyim" (GTA), situé dans l’océan Atlantique à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, a débuté l’exploitation de gaz naturel liquéfié (GNL) et, dans une moindre mesure, de pétrole. Dès le premier trimestre 2024, ce projet devrait produire 2,5 millions de tonnes de GNL par an, ainsi que 100 000 barils de pétrole par jour, générant des recettes estimées à 1,35 milliard d’euros.



Plusieurs pays européens ont déjà exprimé leur intérêt pour ces ressources, notamment l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la République tchèque selon la revue"confidentieldakar". Les offres proposées dépassent parfois trois fois les prix initialement espérés. Cette ruée vers le gaz sénégalais s’explique principalement par un avantage stratégique : la proximité géographique avec l’Europe, qui facilite les livraisons et réduit les coûts logistiques.