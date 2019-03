Gana Guèye : "Je pense que Santy et Krépin peuvent nous apporter beaucoup"

Santy Ngom et Krépin Diatta peuvent "apporter beaucoup" à l'équipe nationale sur le plan animation par leur créativité et leur polyvalence, a estimé ce mardi le joueur d'Everton Gana Guèye. Le milieu du Club Bruges KV, international Espoirs de 20 ans, profite d'une liste élargie (25) pour découvrir les A. À l'image de Sada Thioub, Mamadou Loum Ndiaye et Dialy Kobaly Ndiaye, convoqués pour la première fois. Le sélectionneur a décidé de tester le virevoltant Krépin Diatta, séduit par ses "qualités de vitesse" et ses "bonnes prestations" avec son club...