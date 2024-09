Gamou de Tivaouane : Pour assurer la sécurité des pèlerins, la SN-CFS déploie un effectif de plus de 150 agents

À l'occasion du Gamou de Tivaouane, la Société Nationale Les Chemins de Fer du Sénégal (SN-CFS) a mobilisé un effectif de plus de 150 agents aux qualifications variées. Un tour à la gare de Tivaouane a permis de constater de visu l'opérationnalité de ce dispositif.

Il s'agit d'agents de la police ferroviaire responsables de la surveillance des infrastructures qui garantissent l’intégrité des rails tout au long du parcours, des techniciens de maintenance avec des équipes qui interviennent rapidement pour toute maintenance nécessaire sur les équipements, des agents de contrôle et d'escorte qui veillent à la gestion des flux de passagers et au respect strict des consignes de sécurité, etc...

La réussite de cette mission de sécurisation de la circulation des trains est le fruit d'une étroite collaboration entre Les Grandes Côtes Opérations (GCO) qui assure la maintenance de cette partie de la ligne ferroviaire, Les Grands Trains du Sénégal (GTS) qui est l’Opérateur Transporteur des voyageurs et la SN-CFS qui assure l’exploitation de la ligne, la gestion de la circulation des trains ainsi que la sécurisation de l'ensemble des passages à niveau avec le personnel de la police ferroviaire déployé sur tout le tracé ferroviaire de Dakar à Tivaouane...