Gamou de Ndiassane 2022 : Les précisons de Senelec

Dans un article publié ce jour sur Dakaractu, il est fait état d’une coupure d’électricité depuis 72 heures dans la cité religieuse de Ndiassane, occasionnant beaucoup de désagréments chez les populations.

La Senelec tient à préciser que cette information est fausse et non avérée. Il s’agit d’une coupure de 20 mn due à des travaux de raccordement et de réglages d’un groupe électrogène devant alimenter la résidence dans le cadre de la visite de courtoisie du Chef de l’État au Khalife Général de Ndiassane.



Selon le Chef du département maintenance service distribution régionale (DMDR), "nous n'avons enregistré aucun incident à Ndiassane, en dehors de la coupure que les techniciens du Palais Présidentiel ont demandé, hier soir, pour tester le groupe qui doit alimenter la résidence en vue de la visite de courtoisie du Président de la République qui était prévu, ce jeudi."



D’après lui, "les tests n'ont duré que 20 minutes. L'entretien HTA a été finalisé avant le Gamou de Tivaouane. Il poursuit que les équipes de Senelec sont surplace pour les derniers réglages, la pose des lanternes pour l’éclairage public et les dernières extensions réseaux demandées par la famille Kounta."



Aussi, pour une meilleure qualité de service de l’électricité, il invite les clients de la Senelec à se rapprocher de l’agence commerciale pour une augmentation de puissance en cas d’acquisition de nouveaux appareils électroménagers ou faire des demandes de branchements provisoires pour des cérémonies nécessitant une puissance additionnelle.