Gamou Tivaoune 2021 : la stratégie de gestion du Khalife, un modèle qui serait inspiré de El Hadj Malick Sy.

À cause de la pandémie, Serigne Mbaye Sy Mansour, le Khalife, a dû prendre certaines décisions relatives à la célébration du Gamou à Tivaouane. Une décision à laquelle les fidèles sont obligés de se plier.



Cependant, depuis l’instauration de ces mesures, des commentaires ont fusé de partout pour les approuver ou pas.



Et pourtant, un fervent disciple interpellé, a convoqué l’histoire pour expliquer le fondement de la stratégie du Khalife face à pareille situation. L'origine serait à trouver dans la pratique et les enseignements du vénéré Seydi El Hadj Malick Sy en pareille situation de crise sanitaire...