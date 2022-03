GUERRE DU GOLFE : « c’est une plaie béante, l’argent que les saoudiens nous avait proposé…cet argent là on ne l’a jamais vu… » (Adjudant Malick Guèye)

Las d’attendre le paiement de leurs indemnisations, les 402 survivants de la première guerre du Golfe et des 93 veuves et orphelins des soldats tombés sur le champ d’honneur entament une grève de la faim. Après 31 ans d’attente, ils réclament toujours leurs indemnités versées par la Koweït à l’État du Sénégal. L'Adjudant Malick Guèye, coordonnateur du collectif des rescapés de la guerre du Golfe, déplore : « Il y a un temps pour la négociation et un temps pour l’action. Dans la négociation, on doit être de bonne foi. Les veuves, blessés de guerre ne peuvent plus attendre parce que 31 ans, c’est beaucoup », a-t-il déclaré.

La mission ayant duré six mois, de septembre 1990 à mars 1991, les Diambars sénégalais sont tombés, au terme de leur mission alors qu’ils revenaient de la Omra. L’avion militaire qui leur a été prêté par le royaume saoudien, (un C 130), a connu un crash terrible, le 21 mars 1991 à 04h40 du matin. Il y a eu 91 morts sur le coup. Gravement brûlés, lors de leur transfert à l’hôpital, le nombre de victimes sénégalaises est passé à 93. « C’est un plaie béante, l’argent que les saoudiens nous avait proposé…cet argent là on l'a jamais vu… sur 36 pays de la coalition seul le Sénégal n’a pas payé ses soldats », affirme l’Adjudant Malick Guèye. Il termine : « on a reçu l’argent du ministre de l’époque, avec la manière et c’était une somme de 1 000 000 FCFA ».